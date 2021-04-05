日本近10万人因疫情失业 集中大城市和餐饮业

（早报讯）日本与冠病疫情蔓延相关的解雇和停止雇用人数（包括预估人数）累计接近10万人。

共同社报道，日本厚生劳动部汇总的数据显示，东京、大阪等大城市圈的情况尤其突出。受疫情打击的餐饮业、酒店业、制造业人数尤其多。截至4月1日已达9万9634人，预计最快本周将超过10万人。

日本厚生劳动部自去年2月开始统计疫情相关的解雇和停止雇用人数。去年春季发布紧急事态宣言后，企业全面启动雇用调整。5月至9月维持每月1万人左右水平。同年10月降至约7500人，其后每月维持在5000人左右，进入今年3月后骤增至约9000人。

截至3月26日已公布各行业及各都府道县的详细数据，制造业为2万1761人，居各行业之首。其后依次为零售业1万2831人、餐饮业1万2352人、酒店业1万1509人、批发业6060人。

从都府道县来看，依次为东京都2万1837人、大阪府9005人、爱知县5551人、神奈川县4345人、北海道3425人。从雇用形式来看，临时工等非正式员工占4万5915人。

但日本厚生劳动部的数据仅限于各地劳动局和公共职业介绍所掌握的部分，被解雇和停止雇用的实际人数可能更多，其中可能也包括被解雇后重新就业的人。