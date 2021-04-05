海底电缆绕道马国 林冠英质疑魏家祥托词推责

（早报讯）美国科技巨擘面簿公司在东南亚投资建设海底电缆工程绕道马来西亚引起的争议持续发酵，马国前财政部长林冠英指出，当内阁不团结，比如交通部长魏家祥公开责怪是其他政府部门导致面簿和谷歌等科技巨擘，在海底电缆工程上绕道马国，将使外国投资者对是否在马国投资而感到犹豫不决。

南洋网报道，林冠英也是民行党秘书长及槟城州峇眼区国会议员。他发文告说，虽然魏家祥否认国盟政府坚持恢复外国船只维修海底电缆的沿海贸易政策是导致面簿和谷歌选择绕道马国的原因，但事实上，面簿、谷歌、微软和马来西亚互联网交换中心（MyIX）去年曾要求国盟政府恢复沿海贸易政策豁免权，并强调他们对于确保快速修复海底电缆和将当机时间降到最低的必要性。

“难道魏家祥是在指责面簿、谷歌、微软和马来西亚互联网交换所正在撒谎？”

他说，魏家祥指新加坡被这些科技巨擘选中，是因为面簿在新加坡的丹戎吉宁数据中心公园设立了数据中心，而若真如此，那为何印度尼西亚也中选呢？“显然的，魏家祥不仅是在自欺欺人，还欺骗公众。”

林冠英说，魏家祥接着为了马国缺乏数据基建设施而责怪希盟政府，指在2018至2019年期间，希盟把时间和金钱浪费在过时的构思上例如飞行车，而不是符合工业4.0的数据及革新中心。

他说，魏家祥实际上是在批评自己的首相署（特别任务）部长同僚莫哈末里端，因为是里端提出了飞行车的建议，而至今仍在继续其得意杰作。国盟政府的内阁团结和集体责任制到底怎么了？

林冠英说，随着魏家祥否认自己需对失去面簿和谷歌投资的责任，那么魏家祥是打算将责任归咎于国际贸易与工业部（阿兹敏）或通讯及多媒体部（赛弗丁）吗？

“那么，阿兹敏和赛弗丁就须向公众解释，为何马来西亚会输给印尼和新加坡？”

前交通部长陆兆福在数日前在面簿分享“SoyaCincau”网站一篇题为《马来西亚互联网交换中心（MyIX）：基于撤销海底电缆维修工程豁免权课题，面簿最新海底电缆建于新加坡及印尼令马来西亚蒙受巨大损失》的报道，并讽刺这得感谢魏家祥为保护一家公司，赔上国家利益的“精明策略”。

但魏家祥否认这项指责，并说，交通部绝对不会为了偏袒任何公司而牺牲国家利益。