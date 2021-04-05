马国交长魏家祥宣布东铁恢复国阵时期原路线

（早报讯）马来西亚交通部长魏家祥宣布，国盟政府决定将东海岸铁路计划（ECRL）路线恢复至国阵执政时期在2016至2017年提出的原有计划。

南洋网报道，他周一（4月5日）在东铁计划重新调整路线图记者会上说：“这项恢复原有路线主要涉及C部分，即从文德甲衔接至巴生港口的部分，途经文冬、鹅唛和双文丹。”

他说，这是和各州政府、联邦和州政府机构、地方当局和业者谈判后，所作出的决定。“内阁在2020年9月2日的会议通过。在3月31日，内阁希望立刻执行C部分的工程。”

据早前资料，东铁分三个阶段，A部分为吉兰丹哥打峇鲁至登州龙运，长210公里；B部分是龙运至彭亨文德甲，长265公里；C部分则是文德甲至巴生港口，长165公里。

时任国阵政府原本拟定的路线图是在鹅唛有一个停站，且为北部终站。他们建议中的路线是在巴生港口的关税路（Jalan Kastam）设终点站，即邻近电动火车站，但不会经过布城及巴生港口站。

国阵政府的东铁计划因涉及较多隧道工程，例如从彭亨文冬云顶山脚（Genting Sempah）至雪州的隧道工程造价超过80亿令吉，这较希盟政府提出的相关计划高出至少200亿令吉成本价。

在希盟政府执政时期，衔接哥打峇鲁至巴生港口的东铁路线造价被削减至440亿令吉，即每公里造价6400万令吉；然而在国阵政府时代，预计的成本价为655亿令吉，即每公里9500万令吉。

据报道，截至2021年1月，东海岸铁路项目完成率已达20.37％，超过了原计划的19.39%，主要归功于B段从龙运到文德甲，从预计的5.83％增至9.47％；以及A段从哥打峇鲁到龙运，进度比预期高出0.62％。

东铁计划的拥有人是马来西亚铁路衔接私人有限公司，也是财政部公司拥有的特别目的机关（SPV）。该项目的工程、采购、建设和调试（EPCC）承包商是中国交建马来西亚东海岸铁路项目公司（中交马东铁项目/ CCC -ECRL）。

目前，共有1241个马国及土著商家参与ECRL项目，其中包括415个分包商，746个供应商和80家顾问公司。