马文疫苗外交合作 互惠两国人民跨境

（早报讯）马来西亚与文莱同意通过疫苗外交，合作解决对抗冠病所面对的共同挑战，这合作将聚焦在两国外交人员、留学生和侨民的互惠疫苗接种安排。

马国首相慕尤丁周一（4月5日）上午会晤文莱苏丹波基亚后发联合声明说，两国也同意，确保两国获得冠病疫苗供应和疫苗接种证书的互认，将有利于促进人民跨境移动。

两国领导人也原则上同意建立互惠绿色通道（RGL），同时实施有效的防疫措施，旨在利于两国关键商务和公务旅行。

双方讨论了促进农业、渔业、教育、连接、贸易和旅游等领域的经济合作，以及国防、青年及体育、互联互通、交通领域的合作，包括多媒体和网络安全。

马文两国政府也在会谈中签署有关灾难管理合作的了解备忘录，促进有关预防灾难和降低风险的培训、联合演习、联合行动、专家与资讯的交流。

国油公司和文莱国家秘书处签署石油与天然气的一体化开发协议也将推动两国油气领域的合作。

马国及文莱领导人表明，亚细安愿意协助缅甸，包括通过亚细安轮值主席国及亚细安秘书长的斡旋，以积极、和平及建设方式进行。这符合亚细安的最大利益，以看到缅甸的危机解除及恢复稳定。

双方也指示各自部长及高级官员，为在印尼雅加达的亚细安秘书处举行会议做好必要准备，以便亚细安领导人会面讨论缅甸发展。