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一款低成本冠病疫苗进入临床试验

文 / 陈慧璋

发布 / 2021年4月6日 9:28 AM

NDV-HXP-S冠病疫苗正在巴西、墨西哥、泰国和越南进行临床试验。图为曼谷玛希隆大学热带医学院一名护士为一名参与试验者接种这款疫苗。（法新社）

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（早报讯）一款新的冠病疫苗正在巴西、墨西哥、泰国和越南进行临床试验，如果证实有效，它可能彻底扭转全球抗击冠病大流行病的局面。

《纽约时报》报道，这款名为NDV-HXP-S的冠病疫苗是临床试验中首个采用新分子设计的疫苗。科学界广泛认为，该新分子设计能制造出比现有疫苗更强有力的抗体。而且，这款新疫苗可能更容易生产。

辉瑞和强生等制药商生产的冠病疫苗需要采用一些不易获得的成分，而且只能在特定的专业工厂生产。

NDV-HXP-S完全相反，这款新冠病疫苗可以利用鸡蛋进行大量生产，方法与全球每年用鸡蛋培育数以百万计的流感疫苗是一样的。

报道指出，如果NDV-HXP-S冠病疫苗证实是安全有效的，这将意味着流感疫苗生产商每年具有生产超过10亿剂NDV-HXP-S冠病疫苗的潜力。

但临床试验首先必须确定NDV-HXP-S冠病疫苗在人体身上能发挥真正效用。

NDV-HXP-S冠病疫苗的第一阶段临床试验将在7月结束，最后阶段临床试验还需要多几个月的时间。而在接种动物身上进行的试验给负责协调开发NDV-HXP-S冠病疫苗的科学家带来了希望。

PATH疫苗创新和获取中心的因尼斯（Bruce Innis）博士说：“这是预防冠病病毒的致胜全垒打。”

因尼斯说：“我认为这是世界一流的疫苗。”

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