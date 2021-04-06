科技公司扫除虚假信息压力倍增

（早报讯）面簿聘请事实查核员、推特在推文上贴标签，而谷歌删除了一些视频，但对这些科技公司来说，虚假信息仍是挥之不去的问题。在美国立法者讨论新法规之际，这些社交媒体巨头面临不断扩大的遏制虚假信息的压力。

美国之音报道，面对新的国会和新的美国总统，科技大公司正面临越来越大的压力，要求他们对所提供的服务中的极端主义和虚假信息予以严厉打击。美国国会议员表示，他们已准备采取行动。

民主党籍众议员巴特菲尔德说：“历史证明你们是光说不练，现在看来国会可能会施加惩罚，来迫使你们做出有意义的改变。”

在最近的一次国会听证会上，面簿、推特和谷歌母公司的首席执行官为他们在自己网站上和仇恨与虚假信息斗争所采取的措施进行辩护。比方说，面簿已删除1200万个关于冠病病毒和疫苗的错误主张，并说他们有3万5000名员工处理虚假信息。

但这些步骤似乎并不能让许多议员满意，有些议员说社媒公司运用算法将人们推向更极端的观点，可能导致在现实世界发生后果，例如1月6日发生的美国国会骚乱事件。

民主党籍众议员道尔说：“那次攻击和激发它的运动是在你们的平台上开始并得到滋养的。你们选择接触和利益而不是你们用户的健康和安全，以及我们国家和我们的民主。”

共和党籍众议员罗杰斯说：“身为母亲，你们的平台是我最大的恐惧，我是三个学龄孩童的母亲，这是为他们的发展而战，为他们的心理健康而战，最终为他们的安全而战。我观察了你们的算法，我观察了你们的算法对他们的影响，这很可怕，而且我知道我并不是唯一这么认为的人。”

三名首席执行官表示，他们在提供自由表达的空间，又要打击错误信息的同时，面临巨大挑战。面簿总裁扎克伯格说，在许多方面，他们的挣扎反映出社会正在发生的事情。

扎克伯格说：“我认为我们今天看到的分裂，主要是政治和媒体环境促使美国人分裂的结果。”

国会在考虑让社媒公司对在他们网站上煽动暴力或散布可能导致他人死亡的言论承担责任。

技术透明度项目总监保罗说：“问题是，要这些公司负责，如何才能真正激励他们采取有意义的步骤来减少他们平台上的有害内容？”

但一些观察家说，这样的行动有风险，可能会导致公司对言论的打压过于严厉。

民主与技术中心首席执行官纪文斯说：“如果要求社媒公司对政治言论或两极化的言论负担法律责任或义务，他们可能会矫枉过正，扼杀了试图和别人分享看法的声音。”