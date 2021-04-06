菲律宾疫情告急 医疗体系濒临崩溃

（早报讯）菲律宾的冠病疫情正进一步恶化，首都马尼拉的医院床位使用率接近饱和，越来越彷徨无助的民众开始囤积氧气筒，市面上充斥各种未经批准的土方药，整个医疗体系濒临崩溃。

彭博社报道，菲律宾上周的单日新增病例又创新高，将近五分之一的冠病检测呈阳性，而冠病疫苗的接种率却落后于周边国家。

菲律宾反对党参议员彭吉利南4月3日发声明警告说，除非政府加大力度提升检测、追踪和治疗效率，否则菲律宾将面临一场人道危机，许多家庭恐将家破人亡。

世界银行的数据显示，截至3月中旬，菲律宾的冠病疫苗接种率为每100人0.2剂，印度尼西亚为2.4剂，马来西亚为1.1剂。

菲律宾前总统埃斯特拉达3月28日因冠病并发症被送入马尼拉一家医院。由于他的专用病房已被占用，被迫在急救室里度过了一个晚上。

埃斯特拉达过后被转移到加护病房，他儿子说，他目前情况稳定。

事实上，埃斯特拉达是少数“幸运儿”，因为一般民众恐怕连医院都进不了。

菲律宾反对派领袖兼副总统罗布雷多上周就在面簿帖文说：“许多人在医院外的帐篷里、在进入急救室之前、在救护车上就已经断气，这些人根本没有机会获得任何医疗帮助。”

Worldometer世界实时统计数据显示，菲律宾至今累计确诊病例超过80万起，累计死亡病例超过1万3000起，是东南亚疫情第二严重国家，仅次于印尼。