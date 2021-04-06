马国冠病疫情反弹 基本传染数连续三天破1.0

（早报讯）马来西亚冠病基本传染数有上升趋势，连续3天破1.0，卫生总监诺希山再次提醒人民遵从防疫标准作业程序（SOP），以压平曲线。

他说：“我们必须做好最坏的打算，同时盼望最好的结果。我们可以再次将曲线压平。请坚持遵守当前的公共卫生预防措施。”

诺希山在社交媒体发布的图表显示，周一（4月5日）的冠病基本传染数（Ro/Rt）是1.02，比星期天（4日）的1.01略微上升。

目前有9个州属及联邦直辖区的基本传染数达1.0以上。指数最高的是纳闽（1.47），紧接着是布城1.37、彭亨1.13、霹雳1.10、砂拉越及马六甲1.06、沙巴1.05、吉兰丹1.02，而吉打则从4月4日的0.99上升至1.01，成为第9个破1.0的州属。

其他州属及联邦直辖区的基本传染数都低于1.0，依次为槟城0.99、雪兰莪0.94、柔佛0.92、吉隆坡及森美兰0.87、玻璃市0.63及登嘉楼0.61。

前首相纳吉在面簿贴文说，在马国落实第二轮行动管制令（MCO 2.0）和紧急状态近3个月后，冠病基本传染数回升至1.02，令人担忧马国是否会面临第四波疫情。

他说，基本传染数超过1.0就意味疫情的传播将增加，这也是马国在两个月以来，冠病基本传染数首次超过1.0。

他指出，马国的第三波疫情还没有完全减退，但卫生部已开始发出有关马国正面对第四波疫情风险的警告。他说，无法防范南非变种病毒在马国传播，以及全国中学于周一复课也提高了第四波疫情的风险。