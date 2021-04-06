杜特尔特呼吁与中国和平解决南中国海争端

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特表示，将致力于与中国和平解决在有争议的南中国海的外交争端。

路透社报道，菲律宾总统发言人洛克周二（4月6日）宣读杜特尔特的声明说：“我们将继续通过外交渠道与和平手段解决朱利安·费利佩礁（Julian Felipe Reef）问题。”

上个月，位于菲律宾专属经济区的南沙群岛东北端牛轭礁（Whitsun Reef，菲律宾称为Julian Felipe Reef）出现数百艘中国船，引起菲律宾关注。菲律宾形容这些船只“群行且构成威胁”，认为是中国海上民兵船。但中国外交官说这些是避风渔船，没有民兵。

中国驻马尼拉大使馆没有立即回应置评要求。

菲律宾外交部此前表示，如果中国拒绝撤回“公然侵犯”菲律宾主权权利的船只，菲律宾将对此每天抗议。杜特尔特的法律顾问曾针对“不必要的敌对行动”提出警告。然而，杜特尔特不顾公众舆论，一直试图与中国建立联盟，并且一直不愿面对其领导层。原因在于杜特尔特已经获得中方提供数十亿美元的贷款和投资的承诺，其中大部分尚未实现。

杜特尔特曾多次表示，菲律宾无力阻止中国占领其领土，挑战其活动可能会冒着使该国输掉战争的危险。他在声明中提到，南中国海的分歧不会阻碍两国在应对疫情的友好关系和合作，包括疫苗和经济复苏。菲律宾已从中国订购了2500万剂疫苗，迄今为止，它已保有200万剂疫苗，构成了其疫苗库存的绝大部分。