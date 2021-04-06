纳吉欠17亿令吉所得税未还 今接破产通知书

（早报讯）马来西亚坊间消息称，由于前首相纳吉拖欠近17亿令吉（约5.52亿新元）所得税未还，税收局周一（4月5日）向纳吉发出破产通知书。

据网媒当今大马引述亲近纳吉的消息人士透露，税收局官员周一到纳吉的住家，向纳吉发出破产通知书。

消息人士说，吉隆坡高庭已择定5月5日为此案过堂。

报道说，按照判穷籍的法律过程，债权人首先须向法庭申请破产通知，之后把破产通知书发给欠债人，要求对方在7天内回应，或向债权人取得和解共识。

若欠债人在7天内没回应或债权人没撤销，则债权人可向法庭入禀报穷，之后法庭会裁决是否判欠债人破产。

报道说，马国政府于2019年6月25日入禀法庭，向纳吉追讨2011年至2017年期间，须支付的16亿9000万令吉所得税。

政府是通过税收局入禀诉讼，并列纳吉为唯一答辩人。

政府在这项诉讼中，要求纳吉缴付16亿9287万2924令吉83仙所得税，加上每年5%利息、堂费及其他法庭认为适当的款项。

去年7月22日，高庭批准税局申请，下令纳吉缴付16亿9000万令吉欠税。

纳吉的两名儿子同样遭到税收局追讨欠税，法庭已经谕令纳兹夫丁（37岁）和莫哈末尼查（42岁）各缴付3760万令吉及1316万令吉的所得税欠款。