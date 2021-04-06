耶伦吁结束“逐底竞争”共定全球最低企业税率

（早报讯）美国财政部长耶伦说，她正在推动二十国集团（G20）合作商定一套全球企业最低税率。

路透社报道，耶伦周一（5日）在一场由芝加哥全球事务委员会主办的线上活动中表示，过去30年，多国竞相降低企业税率以吸引跨国公司，形成了逐底竞争。

耶伦说，各国应共同设定全球最低企业税率，以结束这种局面；她也承诺恢复美国多边领导地位以巩固全球经济，并促进美国利益。

耶伦在讲话中还批评了特朗普政府的政策，“过去四年，我们都看到了美国在国际舞台上‘退后’的过程中发生的事情”，她说：“美国优先从来都不应只关乎美国，美国需要重返国际舞台，并与各国一起执行“基于规则的秩序。”

耶伦说：“竞争不只是有关总部位于美国的公司如何对抗其他公司兼并和收购的问题”，耶伦说，“竞争要确保政府有稳定的税收系统，以获得足够的财政收入来投资必要的公共产品、应对危机，并确保人们公平地分担政府的财政负担。”

耶伦还表示，她将利用本周的国际货币基金组织（IMF）和世界银行的会议来推进有关气候变化的讨论，为贫穷国家增加冠病疫苗的使用，并敦促各国做出更多努力，以支持全球从冠病大流行中强劲复苏。

美国总统拜登在公布为期八年、规模超2万亿美元（约2.7万亿新元）的基建计划时表示，该计划同时提出将企业税率从21%升至28%、提高跨国公司全球利润最低税率至21%等税改措施，以此来支付相关开支。