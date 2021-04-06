澳新防长要与中美合作确保地区和平

（早报讯）澳大利亚新任国防部长达顿接受澳洲媒体访问时说，澳洲将继续与美国等五眼联盟国家以及日本和印度等“四方”盟友进行密切合作，以维持亚太地区的和平。不过，这位被视为对华“鹰派”人物也表示要与中国合作。

美国之音报道，达顿星期天（4日）接受澳洲天空新闻访问时，对中国《环球时报》把他描述为对华鹰派做出回应说，“这只是对了一半。”

达顿说：“我们一直与美国进行非常密切的合作，因为他们是我们最重要的盟友，但我们不是以敌对的方式这样做，我们这样做是为了保护我们的主权和国家利益。我们不支持港口军事化，也不支持任何国家试图通过网络或其他方式在这里施加影响力。我们不想在我们地区看到冲突。”

达顿说，澳洲将继续与美国、英国、加拿大、新西兰五眼联盟成员以及四方框架中的日本和印度进行密切合作，维护该地区的和平。

中国官媒《环球时报》在3月31日发表的一篇文章中称达顿是“好斗政客”，并提到他以前在中国问题上发表的一些言论，包括多次宣称“中国对澳洲发动网络攻击”及“盗取知识产权”，并说他“不断渲染一带一路倡议是一个威胁”。

不过，达顿在星期天的访问中表示，澳洲也需要与中国进行合作。

达顿说：“我们将继续与像中国这样的国家密切合作，因为在许多层面上这都是一个非常重要的关系。”

澳洲政府的数据显示，中国是澳洲最大的商品与服务贸易伙伴，占澳洲与全球贸易的29%。在2019- 2020年，双边贸易额达到2510亿美元（约3366亿新元），同比增长7%。中国也是澳洲最大的服务业出口市场，尤其是教育和旅游业。

但是，过去一年多来，由于不满堪培拉在冠病疫情、香港和新疆等问题上批评中国，北京对澳洲采取了批评人士所说的“经济胁迫”，包括对澳进口产品加征关税到贸易报复措施，使两国关系陷入空前的紧张。

在达顿就任国防部长当天，澳洲总理莫里森宣布要与美国密切合作，开始建造自己的导弹，以加强其防御能力。他当时说，这样做是为了“确保我们了解我们的项目如何能最好地支持澳洲的需求以及我们最重要的军事伙伴日益增长的需求。”

美国一位外交官上周说，美国与澳洲正在进行战略规划，考虑对因台湾而爆发的战争可能采取的联合应对措施。

达顿在被问到这个问题时说：“显然，中国在台湾问题上有长期的野心，我们希望确保我们地区的和平，确保我们能够以合作的方式与中国共产党打交道。”

达顿还表示，“我们都希望看到中国这样的新兴超级大国和美国这样的现有超级大国非常紧密地合作。”