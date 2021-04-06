一款低成本冠病疫苗进入临床试验

（早报讯）一款新的冠病疫苗正在巴西、墨西哥、泰国和越南进行临床试验，如果证实有效，它可能彻底扭转全球抗击冠病大流行病的局面。

《纽约时报》报道，这款名为NDV-HXP-S的冠病疫苗是临床试验中首个采用新分子设计的疫苗。科学界广泛认为，该新分子设计能制造出比现有疫苗更强有力的抗体。而且，这款新疫苗可能更容易生产。

辉瑞和强生等制药商生产的冠病疫苗需要采用一些不易获得的成分，而且只能在特定的专业工厂生产。

NDV-HXP-S完全相反，这款新冠病疫苗可以利用鸡蛋进行大量生产，方法与全球每年用鸡蛋培育数以百万计的流感疫苗是一样的。

报道指出，如果NDV-HXP-S冠病疫苗证实是安全有效的，这将意味着流感疫苗生产商每年具有生产超过10亿剂NDV-HXP-S冠病疫苗的潜力。

但临床试验首先必须确定NDV-HXP-S冠病疫苗在人体身上能发挥真正效用。

NDV-HXP-S冠病疫苗的第一阶段临床试验将在7月结束，最后阶段临床试验还需要多几个月的时间。而在接种动物身上进行的试验给负责协调开发NDV-HXP-S冠病疫苗的科学家带来了希望。

PATH疫苗创新和获取中心的因尼斯（Bruce Innis）博士说：“这是预防冠病病毒的致胜全垒打。”

因尼斯说：“我认为这是世界一流的疫苗。”