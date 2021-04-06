朝鲜时隔33年首次缺席夏季奥运会

（早报讯）朝鲜周二（6日）以保护运动员的健康免受冠病疫情威胁为由，正式宣布不参加定于7月23日开幕的东京奥运会。这是朝鲜时隔33年首次缺席夏季奥运会。

韩联社报道，朝鲜仅缺席过冷战时期举行的1984年洛杉矶奥运会和冷战结束后的1988年汉城（现首尔）奥运会。

1992年巴塞罗那奥运会、1996年亚特兰大奥运会、2000年悉尼奥运会、2004年雅典奥运会奥运会、2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会，朝鲜均派团参加。

2016年巴西暴发兹卡病毒（Zika）疫情，朝鲜仍派团参加里约热内卢奥运会。

朝鲜历届奥运成绩也相当不错。除悉尼和雅典奥运会以外，朝鲜自1992年巴塞罗那奥运以来，每届奥运会均获得两枚以上的金牌。

截至目前，朝鲜已获得八个项目的18个东京奥运会参赛资格，包括射箭两个、田径四个、乒乓球四个、跳台一个、体操一个、摔跤三个、射击两个、拳击一个。

若加上传统优势项目举重，有望获得九个项目24个参赛权。

由于朝鲜决定不参加东京奥运，获得女子10米跳台、女子自由式摔跤、男女10米气手枪、女子轻器械操、女子拳击项目参赛权的运动员将不得不放弃已获的参赛资格。曾在前两届奥运会上夺冠的朝鲜举重招牌选手林贞心的三连冠挑战也随之告吹。