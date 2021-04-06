欠近17亿令吉所得税 纳吉证实收到破产通知书

（早报讯）马来西亚前首相纳吉证实，周一收到内陆税收局发出的破产通知书。

税收局是针对纳吉拖欠2011至2017年多达16亿9000万令吉（约5.52亿新元）的税款所采取的行动。

纳吉今晚（4月6日）在面簿贴文讲述此事，并附上有关破产通知书。

纳吉表示，税收局代表是在周一下午前往其私邸，将有关于其2011年至2017年税务的破产通知书交到他手上。

他解释，该拖欠所得税的案件是希盟政府在毫无根据下强加在他身上的案件，并延续到国盟政府时期。

他也指出，税收局发出破产通知书的举动，是来自于财政部长“上司”的指示。“财政部长东姑扎夫鲁在去年11月曾与我见面，以了解我为何强烈提出提取雇员公积金的建议，而当时他也被汇报了这起追税案。

“他在得知我所收到的款项是政治献金，并已经归还给沙特阿拉伯后，他要求内陆税收局与我商讨解决方案。然而，上周他的‘上司’（boss）告诉他，不要再插手此事，并全权交由‘上司’处理。谈判戛然停止，我收到了破产通知。”

纳吉解释，这笔税款是来自他用于接收捐款的户头中的30亿令吉，以及从沙特阿拉伯财政部直接汇入的6亿4200万令吉。“其中，有26亿令吉已经在收到该笔资金4个月后，归还予沙特阿拉伯，这些都已经在法庭获得证实。

“即使担任首相一职，我依然不遗余力地缴纳所得税，但这笔被指拖欠的17亿4000万令吉税务是额外及不合理的罚款。”

他说，此前税收局曾发表声明，指政治献金无需征税，而且该特别户头中的款项都已经用于企业社会责任和政治目的，而不是个人目的。