世卫组织将发布冠状病毒相关命名法

（早报讯）世界卫生组织当地时间6日举行冠病例行发布会，世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫表示，不应把地点作为病毒、疾病或病原体名称的一部分，冠病变异株也不例外。

科霍夫说，持续看到人们把国家名称用于命名冠病变异株。世卫正与科学家商定冠病病毒相关命名法，将于近期发布，确保不会污名化个人、姓氏或地点。

6日的发布会上，世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安表示，世卫支持推出疫苗接种证明，以提供个人健康信息，但若将其用于工作、上学或旅行时，所需考虑则不同。

瑞安强调，目前全球存在疫苗公平性问题，如果引入“疫苗护照”，有人会因无法获取疫苗而被隔绝。世卫《国际卫生条例》紧急委员会已向世卫总干事建议，不应将此类疫苗接种证明作为国际旅行要求。本月15日该委员会将再次举行会议，讨论这一建议。

在4月7日世界卫生日到来之际，世卫6日发表新闻公报，呼吁各国采取紧急行动以应对因冠病疫情而加剧的国家内部及国家之间在健康和福祉方面的不平等现象。

世卫称，全球人口在生活条件、卫生服务以及获得资金、资源等方面的不平等现象由来已久。而在各国内部，那些生活贫困、遭社会排斥以及日常生活和工作环境恶劣的人群感染和死于新冠的人数较多。

世卫总干事谭德塞在新闻公报中表示，社会不平等和卫生系统差距助长了冠病大流行。各国政府必须为加强本国卫生服务进行投资，消除影响广大民众使用卫生服务的障碍，使更多人能够过上健康生活。