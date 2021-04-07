网传疑似扎希安华政治通话录音 马国版窃听风云?

（早报讯）马来西亚版窃听风云?巫统主席阿末扎希在上周的巫统代表大会上斩钉截铁表明巫统不要安华，今天（4月7日）在社交平台却疯传一段被指称为扎希与安华的通话录音，谈话内容涉及巫统大会、最高理事会以及巫统部长辞职等课题；在对话中，“安华”还不断称赞“扎希”在巫统大会干得好，令他感到骄傲！

这段录音今早被人上载到Insider Malaysia脸书专页，长达4分钟17秒。在对话中，被指称为安华的声音说，这是他22年来第一次跟进巫统大会，而被指称为扎希的声音则针对于自己在巫统大会上说“不要安华”的言论回应对方：“不要担心，这只是战术，好吗？”

由于两人的谈话内容涉及到巫统最高理事会的动议、希望有部长辞职、觐见元首等课题，令人不免联想到巫统未来要跟安华及公正党结盟的可能。

不过，扎希已否认有关电话录音是他本人，并且已就此事报警；公正党主席安华则未发表声明，该党也未发表立场。

以下为电话录音的内容：（声音1被指称为安华，声音2被指称为扎希）

声音1：我22年来，才跟进巫统大会（笑）。

声音2：不要担心，那只是战略，ok。

声音1：不、不、OK、OK，我看你的演讲很好，你也特地提到了最高理事会，然后当然我们要终结游戏，但如果你认为，（巫统大会获得的）委托已经可以了，那么就只是再对最高理事做点事。

声音2：这很容易了，因为事情已经定下来了。

声音1：哈，我看到是这样，恭喜啦。我听你的演讲，不是玩玩，你打败了那些坐着听演讲的人（笑）。

声音2：你知道我的老师是谁吗？

声音1：不过，这样很好啦，我很满意，为你感到骄傲。

声音2：谢谢。教我演讲的老师，就是我正在跟他讲话的人啦（笑）。

声音1：是啊？当我们在公正党时，我们的最高理事是叫MPP。

声音2：ok

声音1：你在开玩笑，哎，我说：“这是什么东西，在追踪巫统大会，我们公正党知道，你在白忙什么？”他们都在笑，但他说“连主席都在听”，我在听，因为这很重要，我需要去谈判”。很好啦，很好。

声音2：谢谢，谢谢。

声音1：只有不明就里的人，就好比民主行动党，他们才会因为这样而担心。但如果要说结论，当然比最高理事的决定更好。

声音2：对

声音1：最高理事说要等选举，不，这是可以随时举行的。

声音2：当大会委托主席时，这比提呈提案更加容易了。

声音1：情绪已经明朗化，现在也稳定下来，所有人都同意退出了是吗？

声音2：对，对，沙希淡而已反对提案，但却被人狂嘘5,6次。

声音1：只是要拿到，如果可以有一名部长先辞职，但没有人敢这样做。

声音2：胆小鬼，胆小鬼。

声音1：这只是霹雳人而已啦，什么名，三苏，可以吗？

声音2：三苏，哈，对，对。

声音1：如果这一两天他可以说出来，“看来我尊重大会的情绪，我是巫统人，我遵守”，事情就结束，然后，不要紧啦，我们看是谁，但这样很好啦，谢谢，恭喜你。

声音2：谢谢你的关心，谢谢你精神上的支持。

声音1：我跟随，听巫统大会算是我的工作（笑）。

声音2：过了33年后啊。

声音1：是，听归听，有跟进一点点，但没有像今天啦，听了课题后要分析，但开场演讲大概可以估计到了啦，这是ok的，但辩论环境也很好啦，所有联委会主席都很好，沙希淡也中够够力。

声音2：（笑）

声音1：然后最后的很好，加兹兰的很好，加兹兰那个。

声音2：确实我们把他一起放在那里，要扫走50-50，这就是我们的目的。

声音1：好、好、好，你在总结时的脸也很有自信，很好啦。

声音2：谢谢，非常谢谢你。

声音1：我们周二见吗？

声音2：晚上、晚上

声音1：Ok, ok, ok.

声音2: Ok呀

声音1：一点时间，照常，ok。

声音2：ok，好

声音1：只是现在还没完，我们还有一点点，要认识，因为如果说你可以去觐见，然后他又要求，意思就是要召开紧急最高理事会议了。

声音2：不要紧，不要紧，我可以做。

声音1：因为当你这么做了，因为当我去觐见时，等下你又答不出来，好像现在这样。

声音2：ok

声音1：ok啦，ok，希望你有别的，有吗？

声音2：好的，对

声音1：ok，ok，谢谢，那就好啦，告诉Ｍidah啦，这是安华第一次感到骄傲（笑），ok。

声音2：ok（笑）

声音1：ok，我要跟K E I汇报（笑）。

声音2：Ok, ok (笑)