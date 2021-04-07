法国向公众开放与卢旺达大屠杀相关的重要档案

（早报讯）法国7日向公众开放与卢旺达大屠杀相关的重要档案，将有助于外界进一步了解当时发生的情况及相关方所起的作用。

据法国官方透露，这批档案主要是卢旺达大屠杀发生前后，时任法国总统密特朗及总理巴拉迪尔的档案，包括外交电报和机密函件等。其中一些档案已在今年3月底由法国档案研究委员会发布的报告中被披露。

该报告重点探讨法国在1990年至1994年卢旺达局势中所起的作用。报告得出的结论认为，法国当时的政府对大屠杀的准备工作“视而不见”，对了解杀戮的程度“反应迟缓”。该报告还批评法国在1994年4月和5月对卢旺达局势采取的“被动政策”。

历史学家杜克莱尔负责报告的编撰工作，他认为报告的发布和档案的开放有助于披露事件真相，并促进法国与卢旺达的对话与和解。他认为没有任何档案表明法国想成为“犯罪集团的一部分”，但密特朗时代的法国通过支持当时卢旺达的胡图族总统，从而对卢旺达局势承担了“重大责任”。

法国总统马克龙决定编撰这份报告，并向公众开放有关档案。有分析指出，这是马克龙希望更充分面对法国在卢旺达局势中的作用，并试图进一步改善法国与卢旺达的关系。马克龙计划今年对卢旺达进行访问。

7日，卢旺达和法国等地都将举行活动纪念卢旺达大屠杀27周年。1994年4月至7月，卢旺达图西族和胡图族发生大规模暴力冲突，共有50万至100万人被杀害，其中大部分死者为图西族人。联合国大会已通过决议，将每年4月7日定为反思卢旺达大屠杀国际日。