福布斯全球富豪榜归类在香港 郭鹤年不再是马国首富?

（早报讯）2021年《福布斯》全球富豪榜出炉，但常年蝉联马来西亚富豪榜首的世界糖王郭鹤年，此次在马来西亚国籍富豪名单中“消失”。

而马国新首富挂冠则由郭令灿以97亿美元（约130亿新元）身家拿下，他全球排名234。

南洋商报报道，根据福布斯全球富豪榜的网页，若以国籍来查询，郭鹤年的名字已经消失，而是被归类在“香港”。

福布斯网页显示，97岁的郭鹤年的财富达到126亿美元，全球排名171位。

回看马来西亚，马国此次共有16位富豪入榜福布斯名单，人数比去年多了3位，而郭令灿此次排名全球富豪第234位。

拿下马国第二富头衔的则是排在全球第476位的知名企业大股东阿南达克里斯南，身家达58亿美元。

紧追在后的，是大众银行创办人郑鸿标，坐拥57亿美元财富，仅略低于阿南达克里斯南；郑鸿标全球财富排名第486位。

同时，马国殿军富豪是继承IOI集团家业的李耀祖和李耀昇兄弟抱得，全球排名第550位，身家多达51亿美元。

再来，马国第五富是素有“东南亚铝业大王”之称的齐力（PMETAL）总执行长管保强，身家财富40亿美元，全球排名第727位。

马国第六和七富有的富豪皆来自手套业，分别是贺特佳（HARTA）执行主席关锦安与家族及顶级手套（TOPGLOV）执行主席林伟才。

两者身家财富分别高达39亿和35亿美元，排名全球第752和859位。

另外，马国赌王林国泰，身家达27亿美元，是全球第1174和马国第8富，但不在全球首千位排名中。

值得一提的是，上述富豪相比去年，身家财富皆录得上涨。

尽管不被归类为马国富豪，但福布斯在其网页上，仍用“马来西亚最富有的人”来形容郭鹤年。若深入查看，郭鹤年在该网页上的身份栏中，定居地点填写着香港，但国籍仍是马来西亚人。

因此，推测福布斯此次是根据长期定居地点，而将郭鹤年列入香港富豪名单中。

郭鹤年在香港也有多项业务，最小儿子郭孔华，还是香港产业联合企业嘉里建设总执行长兼副主席。

另外，郭鹤年今年是香港第10富有的富豪；香港首富是“超人”李嘉诚，身家财富337亿美元，位列全球第43名。