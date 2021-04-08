欧盟无法就使用阿斯利康疫苗达成共识

（早报讯）欧盟卫生部长无法就使用阿斯利康冠病疫苗达成共识。

路透社报道，欧盟卫生部长周三（4月7日）召开了一次特别的虚拟会议。欧洲药品管理局（EMA）此前在发现阿斯利康疫苗可能与不寻常的血栓个案和血小板低有关联后，更改了对该疫苗的指导原则。然而，欧洲药品管理局仍表示阿斯利康疫苗的益处仍胜过其风险。

据路透社所看到的一封信件显示，在会议开始前，欧盟理事会现任轮值主席葡萄牙敦促各国部长就使用阿斯利康疫苗达成共识。然而，各国部长在会议上同意持有不同立场，并保持不同的指导原则。

一名欧盟官员说，欧盟将在未来的一些会议继续讨论此议题。

葡萄牙周二在给各国部长的信件中警告：“我们预计（欧洲药品管理局）的宣布将不仅会直接和立即影响我们的全国接种计划，并且影响我们的民众对冠病疫苗的信任。”“欧盟层面的协调对于阻止错误信息的传播至关重要。”

欧盟国家建议使用阿斯利康疫苗的年龄不同；EMA由于缺乏数据未建议任何适用年龄。德国将使用阿斯利康疫苗限制于60岁以上者和优先群体，并建议已接种该疫苗的60岁以下者，接种第二剂疫苗时使用其他疫苗。

法国和比利时则只让55岁以上者接种该疫苗。芬兰接种阿斯利康疫苗的年龄限制于65岁以上。

