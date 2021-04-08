英国政府设立新机构强化数码市场管理

（早报讯）英国政府周三（4月7日）正式宣布成立数码市场部（Digital Market Unit），以防止数码科技巨头利用其市场主导地位来扼杀竞争和创新。

中新社报道，该新部门设置在英国竞争和市场管理局（CMA）内部，临时负责人由威尔海特（Will Hayter）担任，其曾在内阁办公室负责支持英国脱欧的过渡工作。

英政府公布信息称，该部工作职责是平衡大型数码市场科技公司与内容提供商、广告商的关系，制定新的行为准则，促进数码信息产业的发展。

英国商业、能源和产业战略部国务部长克沃滕（Kwasi Kwarteng）表示，英国新的公开支持竞争体制，将有助于遏制面簿、谷歌等数码科技巨头的主导地位，在整个市场掀起一股创新浪潮，并确保小企业不会被挤出市场。

按规划，该部将与英国信息专员办公室（Information Commissioner’s Office）、通信管理局（Ofcom）和金融市场行为监管局（Financial Conduct Authority）等重要监管机构密切合作，以全面保护消费者和企业，使新制度保持一致性和有效性。

英国竞争与市场管理局（CMA）首席执行官安德里亚科斯切利（Andrea Coscelli）表示，今天是英国朝着在数码市场中创造公平竞争环境迈出的新的一步。他说，数码市场部将成为这一领域世界领先的专业知识中心，只要有其强大的功能，我相信它将在帮助英国创新产业蓬勃发展和确保为客户提供更好服务方面发挥关键作用。

官方数据显示，2018年数码行业市场为英国经济贡献了近1500亿英镑（约2768亿新元），为英国带来了显著机遇、生产力和创造力。2019年，全英国在数码广告上支出约为140亿英镑，其中约80%用于谷歌和面簿等大型公司。