美参院推出两党议案 加强与中国的全面战略竞争 

（早报讯）美国参议院推出获得两党议员支持的议案，加强美国与中国开展全面的战略竞争。

美国之音报道，参议院外交委员会主席、民主党籍参议员梅嫩德斯（Bob Menendez）周四（8日）推出加强与中国开展全面战略竞争的“2021年战略竞争法案”，并宣布获得两党议员的支持，计划未来几天内提交参议院外交委员会进行审议。

参议院外交委员会说，这个新法案经过与外交委员会首席共和党参议员里施（Jim Risch）的协商，是民主共和两党参议员首度共同推出的与北京开展战略竞争的重要议案。

2021年战略竞争法案重点目标是确保美国在未来几十年有力量“在国家和国际力量的所有方面”与中国开展竞争，强化美国处理中国政府威胁的外交战略，重申美国决心支持印太地区以及世界各地的盟友和伙伴，要求美国重新确立在国际组织和其他多边论坛中的领导地位。

2021年战略竞争法案建议将印太地区的安全援助列为优先要务，加强美国的外交努力，在西半球，欧洲，亚洲，非洲，北极和大洋洲处理中国构成的挑战。

议案建议对普世价值进行投资，授权采取广泛的人权和公民社会措施，包括支持香港的民主，对新疆强迫劳役，强制绝育等侵权行为实施制裁；采取措施跟踪中国的知识产权侵犯者，跟踪中国政府的补贴，监督中国利用香港绕过美国出口管制的活动，跟踪美国资本市场中的中国公司，集中对付中国掠夺性的国际经济行径。

议案也建议加强与盟友在军控领域的协调合作，共同面对中国的军事现代化和扩张，要求对中国弹道导弹，超高音速滑翔器，巡航导弹，常规武装，核，太空，网络和其它战略领域的活动进行报告。

梅嫩德斯说：“我们非常自豪地宣布这个前所未有的两党努力，去动员美国所有的战略，经济和外交工具来制定一个印太战略，让我们国家真正能够对抗中国对我们的国家安全和经济安全构成的挑战。”

他说：“2021年战略竞争法案就是认识到此刻要求一个联合的战略回应，重新建立美国的领导地位，对我们通过竞争战胜中国的能力进行投资，让外交再次建立在我们核心价值的基础之上。”

梅嫩德斯同时宣布，他计划4月14日召集一次立法协商会议，让参议院外交委员会能够审议“2021年战略竞争法案”并进行表决。