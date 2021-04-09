美公布2040全球趋势报告 冠病影响深远地缘政治更动荡

（早报讯）美国情报机构说，在未来数十年，疾病、贫富差距、气候变化、国家内部以及国与国之间的冲突将带来更大的挑战，而冠病大流行已使得其中一些问题更为严重。

路透社报道，美国国家情报委员会（NIC）在周四（8日）发布的《2040年全球趋势：一个争议更多的世界》报告中指出，受军事权力转移、人口、技术和“政府模式的强化分歧”的影响，中国与以美国为首的西方联盟之间的对抗关系预计将会进一步加剧。

这份每四年发布一次的报告是由美国的资深情报分析师编写，主要评估未来20年内影响美国国家安全环境的政治、经济、社会与其他趋势。

情报分析师在报告中指出，区域大国和非国家行为者可能会施加更大的影响力，其结果很可能导致“地缘政治环境更具冲突性和动荡”，而这将削弱国际间的合作。

报告说，气候变化、疾病、金融危机和技术破坏等挑战“几乎在所有地区和国家更频繁地发生，而且情况加剧，这将给国际社会带来“广泛性的压力和冲击，并可能引发灾难性的后果。”

报告说，至今已夺走超过300万条人命的冠病大流行，标志着自第二次世界大战以来最大的“全球破坏”，其后果预计将会持续多年。

它指冠病大流行暴露甚至扩大了各国在医疗保健方面的差距，增加了国家债务，加剧了民族主义和政治两极分化与不平等现象，人民对政府的不信任进一步上升，并凸显了国际合作方面的失败。在此过程中，全球在消除贫困、疾病和性别不平等方面进展缓慢，甚至可能逆转。

美国情报专家预测，在2040年以前，由冠病大流行引起的许多问题还会进一步增加。