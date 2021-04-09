马克龙废除国立行政学院 改革政坛精英培养机制

（早报讯）法国总统马克龙决定废除法国国立行政学院，以一所全新风格的“公共服务学院”取代它。

路透社报道，法国国立行政学院（Ecole Nationale d'Administration，简称ENA）是法国专门培养政坛精英才俊的机制，法国多位总统、大使和商界领袖都是毕业自这所学院。

马克龙周四（8日）在总统府视频会议上表示，新的公共服务学院在招生方面将进行深度改革，更广泛招收管理人才，并将与现有13所培养公务员的公共服务学校的核心课程进行对接。

同日，法国总统府宣布，公共服务学院将从2022年起取代国立行政学院。

2018年法国爆发“黄色背心”运动，当时示威者批评以国立行政学院毕业生为代表的法国政治精英阶层与民众严重脱节。马克龙2019年4月回应，将废除有法国政治家“摇篮”之称的国立行政学院。

法国媒体认为，设立公共服务学院一方面为扩大招生面向的群体；另一方面，公共服务学院毕业生将不再像国立行政学院毕业生那样直接进入国家重要机构或民事管理机构任职，而是先到地方管理机构历练若干年。

法国国立行政学院创建于1945年，用于培养法国的高级文官和行政法院法官，包括马克龙在内的多位法国领导人和政府要员都毕业于该学院。