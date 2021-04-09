伊朗释放韩国船舶和船长

（早报讯）韩国外交周五（9日）宣布，被伊朗扣留的韩国运输船“韩国化学”号和船长当天获释。

韩联社报道，韩国外交部表示，船长和船员身体健康，船舶也无异常。走完伊朗行政程序后，该船于韩国时间周五上午10时许（新加坡时间周五上午9时许）启航。

1月4日，从沙特阿拉伯启程驶往阿拉伯联合酋长国的韩国运输船韩国化学号在波斯湾被伊朗伊斯兰革命卫队扣留，船上载有五名韩籍船员等20人。2月2日，伊方释放了19名船员，但以走司法程序为由继续扣留船长和船舶。获释船员中的九人已经回国，其余船员为维修船舶留在伊朗。

韩国外交部副外长崔钟建于1月10日至12日对伊朗访问，同伊方就尽早释放韩国船舶和船长进行磋商。伊方以环境污染为由扣留韩国船舶，但消息指伊方并没有启动相关法律程序。

韩国政府分析指出，因美国对伊朗制裁，伊朗70亿美元（约94亿新元）原油出口货款在韩被冻结，引起伊朗的不满，使其扣留韩国船舶。韩国和美国其间就将部分伊朗冻结资金汇至伊朗在瑞士的账户、扩大韩伊人道主义交易等方案进行协商。

韩国外交部认为，伊朗认可韩国政府的努力，决定释放船舶。而且，伊朗从4月6日开始同美国及《伊朗核问题全面协议》签署国举行会谈，继续扣留韩国船舶可能让伊方也感到压力。