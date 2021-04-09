多国政要悼念英国菲利普亲王

（早报讯）英国菲利普亲王周五（9日）逝世，享年99岁，多国政要表示悼念：

英国：

英国首相约翰逊代表英国人向王室致哀，赞扬菲利普亲王“非凡的一生与贡献”。约翰逊说，爱丁堡公爵在皇家海军服役后，数十年来为英国、共和联邦和世界各地服务，“赢得了几代人的爱戴”。

前首相布莱尔赞扬菲利普亲王是个“有远见、毅力和勇气的人”。

加拿大：

加拿大总理特鲁多代表加拿大向菲利普亲王致敬，并表示亲王是“一个由对他人的责任感所推动，具有强烈目标和信念的人”。

澳大利亚：

菲利普亲王逝世后，澳洲总理莫里森表示，澳洲将会降半旗。他说，亲王“体现了我们再也见不到的一代。”，“英联邦大家庭为菲利普亲王的逝世和哀悼，并感恩于他的人生。”

德国：

德国总理默克尔表示，为菲利普亲王的逝世深感悲痛，并向英女王伊丽莎白以及其家人致哀。

其发布在推特的声明中说：“菲利普亲王的逝世令我感到十分悲伤。他与德国的友谊、直率的性格和责任感将不会被遗忘。”

印度：

印度总理莫迪向菲利普亲王的军事事业和社区工作致敬，称他的“思想与英国人民和王室家族息息相关”。

他在推文说：“他（菲利普亲王）在军队中有杰出的事业，在许多社区服务倡议也是先行者。愿他的灵魂安息。”