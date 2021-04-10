德国单日新增冠病病例达今年新高 政府拟修法统一封城措施

（早报讯）德国星期五（4月9日）新增2万5464起冠病确诊病例，这是该国今年1月初以来的新高。德国副总理兼财长朔尔茨表示，德国联邦政府正寻求通过修改法律的方式，在全国范围内实施统一的“封城”措施。

德国疾控机构9日公布的新增确诊人数和新增死亡人数分别为2万5464人、296人。德国目前累计超过297万起冠病确诊病例，以及超过7.8万起死例。

中新社报道，疾控机构罗伯特科赫研究所负责人威勒9日在柏林举行的记者会上针对德国当前疫情数据表示，受复活节假期影响，预计要到下周周中方能得出能够反映疫情真实情况的新增确诊人数。

他呼吁人们重视疫情的严重性，目前重症患者人数正在增多，且青少年转为重症的比例正在升高，“加护病房重症病床很快将被完全占满”。

德国副总理兼财长朔尔茨则表示，当前德国各地“封城”规定存在太多的各行其是，公民需要透明度、清晰度和确定性，以清楚地知道当地疫情数据高涨时，将会采取哪些措施。

他透露，目前计划的内容包括制定全国范围内统一的“紧急制动”规则，今后一个县市的“平均每十万人七天累计新增确诊病例数”一旦超过100的警戒值，则将自动触发“紧急制动”，而当突破200时，中小学将采取“不同年级轮流到校”，减少同时来学校上课的人数。