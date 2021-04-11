韩美情报部门研判 朝鲜新型潜艇建造完毕

（早报讯）据韩国政府多名消息人士星期天（4月11日）消息，韩美情报部门研判，朝鲜2019年7月公开的3000吨级新型潜艇已建造完毕。

韩联社报道，在美国智库日前提出朝鲜咸镜南道新浦造船厂出现一连串活动迹象的情况下，韩美情报部门作出上述研判引人关注。一名消息人士表示，韩美综合新浦造船厂动向和多种电子信号情报研判新潜艇建造工作已结束。

军方和情报部门认为，新型潜艇由“罗密欧”级潜艇（1800吨级）改造而成，宽7米，长80米，能搭载三枚潜射弹道导弹（SLBM）。

2019年7月，朝中社报道朝鲜领导人金正恩对新型潜艇建造现场进行视察的消息。此后，韩美军方和情报部门虽一直追踪相关情况，但朝方在密闭空间建造潜艇，美国卫星也难以准确掌握相关情况。

韩美情报部门分析认为，朝方正在拿捏新潜艇的下水时间，以取得最大的战略效果。消息人士称，情报部门研判，朝方可能为取得最大限度地对美施压等战略效果，正在斟酌潜艇最佳的下水时间。朝方将在对外公开潜艇下水仪式后，接下来有可能利用该潜艇试射“北极星-3”型潜射弹道导弹。

据悉，朝鲜除了上述新型潜艇外，还在建造一艘中大型潜艇。该中大型潜艇将会搭载“北极星-4”型和“北极星-5”型潜射导弹。

美国战略与国际问题研究中心（CSIS）的朝鲜专题网站“Beyond Parallel”当地时间8日表示，朝鲜新浦造船厂近几周出现一连串的小规模活动。该网站表示，相关动向的原因尚不明确，并列出了为首艘弹道导弹潜艇下水做前期工作、准备试射新型潜射弹道导弹等可能性。