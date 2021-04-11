泰国新增967起冠病病例 创单日最高纪录

（早报讯）泰国新增967起冠病确诊病例，创该国单日最高纪录。

泰国冠病疫情管理中心周日（11日）表示，在新病例中，有964起为本土病例，另外三起为输入性病例。疫情管理中心报告称，其中有517起本土感染与夜生活场所的传播有关。该感染群数天前报告了该国第一起B117变异冠病病例。

首都曼谷当天新增确诊病例236起，为全国最多，其后的清迈府、春武里府新增病例也都在180起以上。目前，自3月下旬以来的新一轮疫情已波及泰国70个府。

泰国朱拉隆功大学一位病毒学家警告，B117变种病毒的传播速度将比以前的病毒快1.7倍，敦促人们以更负责任的方式行事。

泰国卫生部官员表示，泰国新一轮疫情与在英国发现的变异病毒有关，卫生部门观察到部分确诊患者出现了不同以往的症状，如眼睛发红、流鼻涕、皮肤起疹，但没有发烧现象。卫生部门希望有上述情况的民众迅速就诊。

由于曼谷疫情形势严峻，当地收治冠病患者的床位开始出现紧张。为此，泰国首相巴育已要求曼谷市各医院挖掘收治潜力，并准备好相关酒店用于收治轻症患者。与此同时，巴育还下令卫生部门及军方做好建立方舱医院的准备，一旦确诊病例激增可迅速提高收治能力。

泰国冠病病例总计已达到3万2625起，其中2万8214名患者已完全康复，目前住院人数达4314人，死亡病例97起。