以色列研究：南非变种病毒可突破辉瑞疫苗

（早报讯）以色列研究机构研究显示，南非发现的变种病毒在一定程度上能“突破”辉瑞疫苗的防护网。不过该研究尚未经过同行评审。

路透社报道，特拉维夫大学及以色列医疗服务机构克拉利特研究所周六（10日）公布的最新研究，团队将800名冠病患者分成两批，一批是没有接种疫苗的确诊者，另一批则是接种了一剂或两剂辉瑞疫苗14天后仍感染的确诊者。

研究发现，研究对象中1％感染的是南非发现的变种病毒，其中，接种了两剂辉瑞疫苗后仍确诊的患者，感染该变种病毒的机率是未接种疫苗者的近八倍，感染率分别为5.4％和0.7％。

特拉维夫大学专家斯特恩称，和未接种疫苗的患者相比，接种两剂疫苗的患者感染南非发现的变种病毒的几率更高。这意味该变种病毒在一定程度上能够“突破”辉瑞疫苗的保护作用。

不过研究人员也强调，由于南非发现的变种病毒在以色列的感染率较低，这项研究样本不多，也无法推论出辉瑞疫苗对该变种病毒的整体保护效力。此研究也尚未经过同行评审。辉瑞及德国BioNTech公司尚未对此发表评论。

据报道，辉瑞和BioNTech公司今年4月1日曾表示，他们生产的疫苗在预防冠病病毒上有效率高达91％，并在加入了新的临床数据后声称，疫苗对南非发现的变种病毒有效。