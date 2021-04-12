抨击中国反应迟缓 布林肯：须深入查明冠病源头

（早报讯）美国国务卿布林肯抨击中国一年多前对冠病病毒威胁的反应迟缓，指中国在全世界范围内导致的结果比“可能发生的其他情况”更为恶劣。

美国之音报道，布林肯星期天（11日）接受美国全国广播公司（NBC）访问时说：“我认为中国知道，在冠病病毒的早期阶段，它没有做它需要做的事情，那就是，实时地让国际专家准入，实时地分享信息，实时地提供真正的透明度。”

美国前总统特朗普也对中国对冠病病毒的反应持批评态度，经常用“中国病毒”或“功夫病毒”等词汇来形容冠病疫情。

目前全球冠病大流行的死亡人数超过290万。布林肯说，全球死亡人数“说明了中国和其他国家现在必须做的事情。在我们处理冠病疫情的过程中，我们还必须建立一个更强大的全球卫生安全体系，以确保这种情况不会再次发生，或者，如果这种情况再次发生，我们能够减轻这种情况，提前解决。”

他说，世界必须“真正致力于透明度、信息共享和专家准入。这意味着加强世界卫生组织（WHO），并对其进行改革，使其能够做到这一点。中国必须在这方面发挥作用。”

布林肯说，需要对病毒在中国武汉的起源进行进一步调查，“让我们完全了解发生了什么，以便尽可能地防止大流行病再次发生。这就是为什么我们需要弄清真相。”

世卫3月份表示，冠病病毒从蝙蝠经由另一种动物传染给人类的可能性最大，极不可能是实验室外泄所导致。

美国现在每周为数以百万计的美国人接种冠病疫苗，大大超过其他许多国家，美国总统拜登指示全美各州最迟在4月19日开放让所有成年人接种疫苗。布林肯说，美国政府接种疫苗的首要责任在美国，但他说：“我认为我们负有重大责任，我们将成为帮助确保全世界接种疫苗的世界领导者。”

布林肯说：“原因是，除非世界上绝大多数人都接种了疫苗，否则这对我们来说仍然是个问题。因为只要病毒在某个地方复制，它就可能发生变异，然后它可能会回来攻击我们。”

布林肯说，美国计划让疫苗“更容易获得，特别是向中低收入国家提供。我们与印度、日本和澳大利亚（所谓的‘四方对话’）达成了一项非常重要的安排，以增加全球疫苗生产。”

他说：“随着我们对每个美国人接种疫苗的情况越来越有把握，我们开始考虑我们能做些什么，我们还能在全世界做些什么。”

除了冠病问题之外，布林肯说，美国也对北京针对台湾采取“日益咄咄逼人的行动感到关切，这加剧了台湾海峡的紧张局势”。

美国多年来一直坚持“一个中国”政策，同时，布林肯说，美国“对台湾有承诺……两党的承诺已经存在很多很多年，确保台湾有能力自卫，确保我们在西太平洋维持和平与安全。”

布林肯说，“我们支持这些承诺，”“我只能告诉你，任何人试图用武力改变现状都是严重错误。”

他拒绝猜测如果中国大陆控制台湾，美国是否会在军事上保卫台湾。