伊朗呼吁韩国尽快解冻伊朗资金

（早报讯）伊朗第一副总统贾汉吉里说，韩国冻结伊朗在韩资金干扰伊朗抗击冠病疫情，韩方应尽快解冻其资金。

法新社报道，贾汉吉里星期天（11日）与到访的韩国总理丁世均会谈后举行的联合记者会上说，韩国过去三年一直追随美国对伊朗进行非法制裁，导致两国关系停滞不前。

贾汉吉里表示，韩方的冻结资金行为导致伊方无法利用这笔外汇购买医疗设备、药品等抗疫物资，韩国政府应在最短时间内解冻被扣押的伊朗资金。

丁世均说，双方就加强双边关系和其他共同关心的问题进行了建设性互动。韩国认为伊朗核问题全面协议相关谈判具有建设性，韩方将与伊朗和其他各方一同解决解冻伊朗资金问题。

美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。受此影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元（约94亿新元）伊朗资金。伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金。

今年1月4日，从沙特阿拉伯启程驶往阿联酋的韩国运输船“韩国化学”号，在波斯湾被伊朗伊斯兰革命卫队扣押。船上载有包括五名韩籍船员等在内的20人。韩国媒体认为，扣船与韩方冻结伊朗在韩资金有关；伊朗则表示是由于海洋污染问题，韩国应避免将船只被扣事件“政治化”。

伊朗4月9日在丁世均访问伊朗前夕释放了被扣押的韩国运输船及其船长。