新西兰隔离酒店连续发生工作人员感染

（早报讯）新西兰卫生部星期天（11日）晚消息，一名奥克兰隔离酒店工作人员冠病检测结果呈阳性。这是自3月21日以来，这家位于奥克兰市中心的酒店连续报告第三起工作人员确诊病例。

新华社报道，新西兰卫生部表示，根据病毒基因组分析，该病例与3月21日确诊的酒店清洁工存在关联。这名清洁工和另一名此前确诊的酒店员工均与3月13日一起输入性病例相关。

新西兰政府表示，社区传播风险不大，只须进一步加强对隔离设施的管理。但是，新西兰奥塔哥大学博士、流行病学家威尔逊批评隔离设施问题重重，很多隔离酒店都坐落在新西兰最繁华地区，一旦出现员工感染，很难杜绝社区传播。据了解，感染员工至今未接种冠病疫苗。

新西兰从2月20日开始优先为约1.2万名边境和隔离设施工作人员及其家属接种疫苗，但并非强制。卫生部数据显示，目前该群体接种率为79%。新西兰总理阿德恩表示将敦促有关部门，要求边境和隔离设施员工强制接种疫苗，否则将被调离目前岗位。

另据新西兰卫生部，过去四周隔离设施中超过100起输入病例中约80%来自印度。新西兰政府4月8日宣布采取临时“熔断”措施，从4月11日至28日暂时禁止来自印度的旅客入境。阿德恩表示不排除延长该临时措施的可能性，并称一旦来自其他疫情高风险国家如巴西和美国的输入性病例增加，也将临时“熔断”。

连续出现隔离设施工作人员感染冠病给即将到来的新西兰-澳大利亚免隔离“旅游泡泡”计划蒙上阴影。该计划将于4月19日生效，届时两国人员将实现免隔离自由流动，但该计划实施前提是没有社区传播风险，一旦疫情再度暴发，双边将随时中断免隔离。