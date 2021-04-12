柔国阵已谈议席分配 暂排除伊党

（早报讯）马来西亚柔佛国阵已展开第15届大选议席谈判，因“全民共识”联盟关系不确定，暂时排除与伊斯兰党磋商。

“当今大马”引述《阳光日报》报道，柔佛巫统主席哈斯尼星期天（11日）出席一场巫统活动后表示，国阵各党已确认要上阵哪些议席，但尚未敲定最终的议席分配名单。

哈斯尼说：“我已开始跟马华及国大党协商。首先我们要了解，国阵已同意马华和国大党必须上阵来届大选。”他说“现在的讨论没有牵涉国盟或全民共识。”哈斯尼也是柔州大臣。

巫统总秘书阿末玛斯兰和柔佛巫统兼国阵署理主席诺嘉兹兰也出席当天的活动。

巫统与伊党2019年共组全民共识，而国盟包括土著团结党、伊党、沙巴国家团结党（STAR）、沙巴进步党（SAPP）和民政党。

国盟上台后，巫统屡屡指控土团党挖角该党领袖，偷走巫统基层党员，企图削弱巫统。

巫统全国代表大会3月28日议决，巫统将留在国盟政府直到国会解散，来届大选巫统将与土团党割席，独自迎战来届大选。

另外，巫团割席后，在巫统多番催促选边站下，伊党决定与土团党联手迎战来届大选。惟巫统署理主席莫哈末哈山声称，巫伊迄今仍在全民共识会议上协商议席分配；巫统宣传主任沙里尔也说，伊党尚未放弃全民共识。