日本决定把福岛核污水排入大海

（早报讯）日本政府周二（13日）召开内阁会议正式决定，将福岛第一核电站超过100万公吨的核污水经过滤并稀释后排入大海，这一决定不仅将引发其周边邻国的强烈不满，对福岛的捕鱼业者也将构成沉重打击。

路透社报道，日本菅义伟政府表示，将福岛核污水排入海中的计划大约会在两年内启动。

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西周一在会见中国常驻维也纳联合国代表王群时，就日本政府拟决定将福岛核电站有害废水排海一事表示，IAEA注意到各方对此事的关切，理解此事正受到全球关注，愿以公正、客观、科学的方式积极推进机构对此的评估和监督工作。

在此过程中，IAEA愿与各利益攸关方加强沟通。当前，应努力避免此事进一步危害海洋环境、食品安全和人类健康。

一家德国海洋科学研究机构计算结果显示，从核污水排放之日算起，核污水中的放射性物质57天内就会扩散至太平洋大半区域，三年之后美国和加拿大就会遭到核污染的影响。

2011年3月11日，福岛县岸外发生9级特大地震，所引发的大海啸袭击了福岛第一核电站，造成站内1至3号机组堆芯熔毁。这是自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。

日本三一一大地震导致福岛核泄漏，存放在核电站内的大量核污水该如何善后一直是全球关注焦点。