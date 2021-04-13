白宫：美方与伊朗核设施事故无关

（早报讯）美国白宫表明，美方与伊朗纳坦兹核设施近日发生的事故无关。

新华社报道，普萨基在周一（12日）的例行记者会上说，美方看到了有关伊朗纳坦兹核设施事故的报道。美方没有以任何形式参与其中，也不对事故的原因或影响作推测。美方目前正专注于就美伊恢复履行伊朗核问题全面协议将于14日在维也纳举行的新一轮会谈。

正在以色列访问的美国国防部长奥斯汀当天早些时候向随行记者表示，他完全支持美方在伊核协议问题上与伊朗展开外交接触的努力，这些努力将持续下去。但他没有就纳坦兹核设施事故作更多评述。

4月11日，伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪说，纳坦兹核设施的电力系统当天发生故障，但未造成人员受伤或辐射污染。12日，伊朗外长扎里夫指责以色列应对此事负责，并称将会对以色列进行报复。

新华社报道，2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。