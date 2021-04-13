IMF拟今夏增发特别提款权促进全球复苏

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）第一副总裁冈本表示，IMF力争今年夏天增发规模为6500亿美元（约8726亿新元）的特别提款权，以帮助应对冠病疫情和促进全球经济复苏。

新华社报道，冈本周一（12日）在IMF与世界银行春季会议结束后对记者说，未来几个月IMF执行董事会将审议普遍增发6500亿美元特别提款权的方案，目标是在“今年夏天某个时候”实施增发，“我希望是在初夏”。

冈本表示，该提议在会议期间得到二十国集团（G20）和IMF成员的普遍支持，这将为全球提供新一轮流动性支持，帮助相关国家应对冠病疫情、促进经济复苏以及缓和金融环境可能收紧的影响。

冈本指出，全球经济仍然面临复苏分化的重大风险，必须加快疫苗在全球的普遍接种，为经济复苏落后的国家继续提供金融援助；同时应加强发达经济体之间的货币政策沟通，防范全球宽松金融环境突变风险。

冈本还表示，冠病疫情再次表明全球经济紧密联系和相互依赖，需要加强合作来共同面对全球性挑战。与2008年全球金融危机后倡导的绿色复苏相比，过去十年技术创新的发展使得绿色复苏不仅更具可行性，而且更有利于经济增长，绿色复苏得到各国决策者越来越多重视。

特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。2015年11月30日，IMF宣布将人民币纳入特别提款权货币篮子，与美元、欧元、日元和英镑共同构成新的货币篮子。2016年10月1日，人民币正式加入特别提款权货币篮子。