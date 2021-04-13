韩公民团体谴责日本排核污水入海决定

（早报讯）韩国31个公民团体组成“脱核市民行动”，发表声明谴责日本政府擅自决定向大海排放核电站废水，并将日本政府的决定界定为核恐怖活动，称将谋求一切手段阻止核污水入海。

韩联社报道，韩国脱核市民行动周二（13日）表示，日本政府称将用海水稀释核污水后排放，但入海的放射性物质总量不变，这将给海洋生态系统乃至人类带来不可挽救的灾难。

“首尔青年气候行动”等团体当天在日本驻韩大使馆外召开记者会，严厉谴责日本不顾渔民及邻国反对，以让人无法理解的方式强行排放核污水。

国际绿色和平组织总干事摩根发表声明说，日本政府和东京电力公司以为可将向太平洋排放核废水合理化，这是非常可怕的事情。日本政府的决定有违联合国海洋法公约规定的法律义务。

韩国另一公民团体代表也表示，向大海排放的放射性物质很难消失，必将给海洋生物持续造成影响，其影响程度难以预测。而国际绿色和平组织表示，若不积极应对日本的决定，韩国等邻国将遭受不可挽回的损失。韩国政府应当做好准备，并就此事向国际海洋法院提起申诉。

由韩日公民团体组成的“福岛核电站事故十周年韩日准备委员会”周一向日本政府转达了反对向大海排放核污水的联署信，其中包括86个国家6.46万人的签名。

日本政府4月13日早上召开有关内阁会议，正式决定将福岛第一核电站100万公吨的核污水经过滤并稀释后排入大海，首次排放计划在约两年内进行。