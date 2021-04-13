纳吉：“慕尤丁曾冤枉我会让国家破产”

（早报讯）马来西亚前首相纳吉强调，他不希望再听到任何人诋毁他及国阵政府让国家破产的言论。

星洲网报道，纳吉今日（4月13日）针对首相慕尤丁说“马来西亚没有多少钱了”的言论在面簿贴文说，全国第14届大选前，慕尤丁和时任盟友不断强调国家在纳吉领导下已破产，并指国债在9年内增加3000亿令吉（但截至2017年底，国家总资产从8000亿令吉增加1.2万亿令吉至2万亿令吉）。

“国盟政府所用的6000亿令吉从何而来？不是希盟所存，因为希盟执政时期，国家赤字及国债甚至更高。”

纳吉说，慕尤丁指国盟政府耗资逾6000亿令吉来对抗冠病疫情，政府目前没有像之前那样多钱。

他调侃道，显然在国盟政府开始执政时，政府仍有很多钱，可让国盟自一年前以来花费逾6000亿令吉。“第14届全国大选后，国债也增加3000亿令吉，可是资产总值也下降。所以不要有任何人还要冤枉我及国阵让国家破产。”

纳吉强调，实际上在他担任首相的9年期间，国阵政府将经济照顾得很好，包括经济增长率高、2017年的外资投资率是有史以来最好，也是亚细安国家中的最高、股市由800点上升至1896点，为历史最高水平、国家石油公司（Petronas）的现金资产和储备金提高4倍，从1140亿增至4320亿令吉、国库控股（Khazanah）的净值产也提高约4倍，从320亿令吉至1160亿令吉、给予人民的援助金也逐年提高等。

他说：“以上都是事实。”