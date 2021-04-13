“长赐”号货轮被判处扣押直至船东赔付9亿美元

（早报讯）俄罗斯卫星网13日消息，据埃及《朝阳报》报道，埃及伊斯梅利亚市经济法院判处扣押“长赐”号重型货轮，直至船东支付9亿美元（约12亿新元）的赔偿。

该船曾因搁浅堵塞苏伊士运河达六天。报道称，赔偿金额包括运河管理局将“长赐”号拖离浅滩和修理船只的费用，以及运河堵塞造成的损失。

苏伊士运河管理局主席拉比耶对埃及报纸《第七日》表示，对事件的调查结果将于4月15日公布。

3月23日，长400米、悬挂巴拿马国旗的“长赐”号重型货轮在苏伊士运河新航道搁浅，导致运河堵塞。经过连续几天救援后，搁浅货轮3月29日成功起浮脱浅，运河恢复通航。4月3日，因堵塞事件排队等待的422艘船舶中的最后一艘通过运河。埃及方面和货轮管理方正对事故原因进行调查。

埃及金字塔在线网站4月1日援引苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶的话报道，运河管理局就“长赐”号搁浅事故的一次性索赔金额将超过10亿美元，以补偿运河停运六天造成的损失和相关救援费用。

苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，连接红海和地中海，是亚欧之间最繁忙的石油、精炼燃料、谷物等货物贸易通道之一。数据显示，全球海运物流中，约15%的货船要经过苏伊士运河。