美俄总统通电话 拜登提议双方举行峰会

（早报讯）美国总统拜登呼吁俄罗斯总统普京减缓乌克兰边界的紧张局势，并提议举行一次首脑峰会，以化解一系列争端。

路透社报道，白宫和克里姆林宫说，拜登和普京周二（13日）通电话，这是两国领导人自1月以来的第二次对话。

白宫发表声明说，拜登在通话中强调美方对乌克兰主权和领土完整的“坚定承诺”，并对俄罗斯在克里米亚和俄乌边境的军力集结表示关切，呼吁俄方缓和紧张局势。拜登还表示，在应对俄罗斯“网络入侵和干预选举”等行为方面，美国会坚决维护国家利益。

声明说，双方讨论了地区和全球性问题，包括美俄在延长《新削减战略武器条约》基础上就一系列军控和新兴安全议题展开战略稳定对话的意愿。拜登表示，其目标是构建一个符合美方利益的稳定、可预知的美俄关系，他还提议未来数月与普京在第三国举行峰会讨论双边关系。

目前尚不清楚拜登提议的峰会会在何时何地举行，但根据白宫声明，拜登“提议在未来几个月内在第三国举行峰会，以讨论美国和俄罗斯面临的所有问题。”

俄罗斯总统网站发表公报说，此次通话是应美国方面的提议进行的。双方详细讨论了两国关系现状和一些国际热点问题，并表示愿就一些事关全球安全的重要议题保持对话，因为这不仅关乎俄美两国利益，也关乎全球利益。

公报说，拜登在通话中表示，美方愿意致力于实现美俄关系正常化，并在维护全球战略稳定、军控、伊朗核问题、阿富汗局势和应对全球气候变化等问题上，同俄方建立稳定和可预测的协作关系。双方还就乌克兰问题交换意见，普京阐述了有关应基于明斯克协议政治解决乌克兰问题的立场。