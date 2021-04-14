伊朗提升浓缩铀丰度至60%

（早报讯）伊朗将其浓缩铀丰度提升到60%。

路透社报道，伊朗常驻国际原子能机构代表加里巴巴迪周二（13日）在推特上说：“我们刚修改程序，预计下周的浓缩铀丰度就会上升。”

迄今为止，伊朗的铀浓缩丰度限于20%，由于其用于发电和研究反应堆，因此被认为是低浓缩铀。将丰度提高至60%意味着其铀库存可被迅速地进一步提高至铀235含量达到90%的武器级水平。

伊朗新闻电视台周二引述伊朗副外长阿拉格希说，伊朗已告知国际原子能机构，计划从周三开始将其浓缩铀丰度从20%提升至60%。

阿拉格希还说，对于上星期天电力系统发生故障的纳坦兹核设施，伊方将尽快更换其中受损的离心机，并增配1000台浓缩能力提升50%的离心机。

当天，伊朗外长扎里夫在与到访的俄罗斯外长拉夫罗夫举行联合记者会时也表示，伊朗将在纳坦兹核设施运行更先进的离心机进行铀浓缩活动。

今年1月初，伊朗宣布已开始在福尔多核设施实施把浓缩铀丰度提高至20%的相关措施。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。