美情报报告指中国是日益接近平等实力的竞争对手 

（早报讯）美国情报部门警告说，美国及其盟友在未来一年将面临“各种各样的威胁”，使一个已经受到冠病大流行、技术变革和国际竞争影响的世界更加不稳定。

美国之音报道，美国国家情报总监办公室在周二（13日）发布的《2021年年度威胁评估》中，把中国扩大其日益增长的影响力的努力视为美国面临的最大威胁之一，并称中国为一个越来越具有可匹敌美国实力的竞争对手。

报告把中国走向“全球大国”列为一系列威胁的首位，其次是俄罗斯、伊朗和朝鲜，“北京、莫斯科、德黑兰和平壤已经显示，尽管发生了大流行病，它们有能力和意图以牺牲美国及其盟国的利益为代价来推动自己的利益。”

这份27页的非机密报告说，中国在多个领域挑战美国，特别是经济、军事和技术领域，并正在推动改变全球规范。

这份概述了美国18家情报机构集体看法的报告认为，中国共产党将继续用全政府的方式来“扩大中国的影响力，削弱美国的影响力，在华盛顿及其盟友和伙伴之间制造分裂，并培育有利于中国威权体制的新国际规范。

报告认为，北京正在越来越多地将其日益增长的军事力量与经济、技术和外交上的影响力结合起来，以维持中共统治，并获取它所认为的自身领土和地区优势，并以华盛顿为代价寻求国际合作。

报告也分析了北京对中美关系的看法。报告说：“北京将日益竞争性的中美关系视为划时代地缘政治转变的一部分，并且认为华盛顿自2018年以来对北京采取的经济措施是美国遏制中国崛起更广泛努力的一部分。”

不过，它认为，中国领导人可能会在符合自己利益的情况下，寻求战术上的机会，以缓和与华盛顿的紧张关系。

报告预测，中国将敦促台湾政府推进统一，并谴责美国加强与台北接触的努力，预期台海两岸的紧张会加剧，不过报告并未预测会发生任何形式的直接军事冲突。

美国情报界认为，中国将继续在空间和卫星技术上取得进步，预计中国的空间站将在“2022年至2024年”投入使用。

报告称，中国利用其电子监控和黑客能力，不仅压制国内的异议，还进行影响中国境外人士的侵扰活动。此外，中国对美国的网络攻击威胁越来越大。

在大规模杀伤性武器方面，美国情报部门认为，中国将继续其历史上最迅速的核武库扩张和平台多样化，打算在未来10年将其核储备规模至少扩大一倍，并组建三位一体的核体系，即同时拥有陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和战略轰炸机三种核武器打击能力。

在太空领域，报告认为，北京正在努力匹敌或超越美国的太空能力，以获得华盛顿从太空领导地位中获得的军事、经济和威望所带来的好处。

它还认为，中国将继续扩大在全球的情报运作，以更好地支持其在世界各地日益增长的政治、经济和安全利益，日益挑战美国的联盟和伙伴关系。

美国国家情报总监办公室发布了这份报告后，美国国家情报总监海恩斯、中央情报局局长伯恩斯以及其他高级情报官员将于周三和周四出席国会听证会。