比特币再创新高后 已回吐所有涨幅

（早报讯）比特币（Bitcoin）今天再创新高后已迅速回吐所有涨幅，目前报价约6万3300美元。它今天较早时首次突破6万4000美元（8万5600新元）的水平，超越一天前创下的6万3728.21美元纪录高点。

市场人士指出，比特币创新高是因为美国加密货币交易平台Coinbase Global将于美国周三（本地夜晚）上市，市场看涨加密货币。

彭博社数据显示，比特币在亚洲盘中一度上涨2.65％或1676.21美元，达到6万4869.77美元的新高。

该报道指出，尽管有人怀疑比特币这种荣景的持久性，但随着越来越多企业开始接受比特币，加密货币的看涨者正大举出动。

Coinbase于美国纳斯达克股市上市，估值高达1000亿美元（相当于100个独角兽），成为了华尔街日益接受加密货币的最有力迹象之一。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）在一份报告中指出，Coinbase的上市将标志着传统金融途径与另类加密货币途径之间的第一个正式连结。因此，成功加入纳斯达克市场应可作为传统投资者对加密货币的认可。

不过，持怀疑态度的人认为，数字货币已经因刺激措施而高涨，后者也将股市推向了记录高点。世界各地的监管机构都在加强监督，并质疑数字货币作为货币的用处。