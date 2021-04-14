印度举行大规模宗教庆典 逾千人确诊冠病

（早报讯）印度举行大规模宗教庆典大壶节的北部城市，过去48小时逾有千人确诊染上冠病。

成千上万的人早前涌到北部城市赫尔德瓦尔（Haridwar）的恒河两岸参加大壶节（Kumbh Mela）晨祷。

大壶节号称全球最大规模的宗教庆典，周一（12日）就有大批印度教徒在恒河沐浴，清洗旧日罪孽。

印度当局已强制所有进入该地区的信徒必须先接受冠病检测。但是仍有许多信徒聚集在河边，而且没有戴口罩。

法新社报道，印度当局周三（14日）表示，赫尔德瓦尔市采集的5万个样本中，过去48小时就有超过逾千人确诊。

印度第二波疫情来袭，最新数据显示，印度过去24小时新增18万4372起冠病确诊病例，创下单日新高。

印度的冠病单日死亡病例逾1000起，累计病例超过1387万4000起，累计死例则逾17万2000起。

路透社报道，印度当局周二表示，将加快批准已在西方国家和日本批准使用的疫苗，为进口辉瑞、强生、莫德纳等疫苗铺路。

印度西部马哈拉施特拉邦疫情严重，过去一周新症约100万起，医疗用氧气短缺。当地政府周二晚颁布更严格的封锁措施，所有非必要商店和网购速递周三起暂停，直至5月1日。

在孟买的民众则纷纷赶在收紧防疫措施前，抢购日用品和其他必需品。