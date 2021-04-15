Coinbase预期开盘价涨至371美元 以千亿美元市值上市

（早报讯）加密货币交易平台Coinbase Global定于美国周三（3月14日）在纳斯达克股市上市，彭博社报道它预期开盘价已涨至371美元（496新元），市值估计达千亿美元。

在这之前，比特币（Bitcoin）等加密货币已欢腾飞舞，因为Coinbase上市成为全球第一家上市加密货币交易平台，被视为华尔街日益接受加密货币的最有力迹象之一，是加密货币的分水岭时刻。

比特币周三于亚洲时段一度创下6万4869.77美元新高纪录，但在Coinbase上市之前已回吐所有涨幅。规模仅在比特币之后的以太币（Ether）周三于亚洲时段也创新高。

Coinbase上市首日估值便将高达千亿美元（相当于100个独角兽），高于纽约交易所和纳斯达克交易所的估值总合。这个估值规模世上没有证券交易所比得上，更别说是在上市首日。只有少数公司已达到千亿美元市值水平，包括苹果公司（Apple，市值2232亿美元）、微软公司（Microsoft，1929亿美元）、亚马逊公司（Amazon.com，1698亿美元）以及谷歌母公司Alphabet（1541亿美元）。

另一个与众不同之处在于Coinbase采用直接上市的方式，不同于传统的首日公开售股上市（IPO）。之前Spotify和Roblox便采用这个方式上市。

十年前还不存在的Coinbase，如今估值竟将如此之高，它凭什么？近年比特币和其他加密货币大涨和日益被接受是显而易见的因素。Coinbase今年首季营收估计为18亿美元，较去年同期的1亿9100万美元暴增840％，首季净利达约7亿3000万美元至8亿美元，远高于去年全年的3亿2200万美元净利。它全球用户已达5600万个，首季交易量同比增近300％至3350亿美元。它的“奇迹”和风险显然与加密货币和管制环境息息相关。

Coinbase于2012年在旧金山成立，创办人是布赖恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）和弗雷德·埃尔萨姆（Fred Ehrsam），当时还很少人知道比特币是什么。如今，用户可以在该公司经营的平台上买卖约50种加密货币，包括比特币和以太币。Coinbase上市造就了两名亿万富豪，尤其是阿姆斯特朗，他所持股权以今天上市前的价格计算，价值可达200亿美元。