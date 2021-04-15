美国明尼苏达黑人男子遭射杀 涉案警察被控误杀

（早报讯）美国明尼苏达州上星期天（11日）一名黑人男子遭警察开枪打死，涉事警察14日被控误杀。

路透社报道，涉事女警是当了26年警察的波特（Kimberly A. Potter，48岁），波特和布鲁克林中心警局局长加农13日递交辞呈。

这起事件中，被警察失误开枪打死的是20岁的非裔男子赖特（Daunte Wright）。警方表示，当局在执行例行交通检查时，发现赖特的车子登记已过期，而他是当局要缉拿的人。当局日前透露，当时波特是要以晕眩枪（taser），却误拿了手枪才把他打死。

当局说，波特被明尼苏达州刑事逮捕局人员拘留在该机构附近的圣保罗办公室。检方在一份声明中说，波特被指控犯有二级误杀罪，并将被送入亨内平县监狱，在那里她将等待她在案件中的第一次出庭。监狱记录显示，波特在没有被束缚的情况下被关押。

示威者13日连续第三晚聚集在布鲁克林中心警局外，一些人向警方投掷瓶子等物品宣泄不满。警方发射催泪瓦斯等驱散人群，并出动国民警卫队在警局外驻守。

布鲁克林中心警局局长加农11日在记者会上说，警方在执行例行交通检查时，发现赖特的车子登记已过期，而且他也是当局要缉拿的人。警方视频显示，一名警员试图给赖特拷上手铐，但赖特挣脱后上了车。接着，另一名警员喊了三次“晕眩枪”，并开了一枪。该名女警说：“糟了，我开枪打了他。”赖特的车子随后开走，而赖特仍在驾驶座上。这辆车绕了几个街区，在撞上另一辆车后停下，这时赖特已身亡。

加农当时说，据警方审视的证据，这起枪击事件看来是一场意外。赖特家属说，赖特是好父亲，一个人打好几份工养育两岁的儿子，他们拒绝赖特死于意外的说法。

为了根据明尼苏达州法律将波特定为二级误杀罪，检方必须证明她是“严重过失”，并在她对赖特的行为中采取了“不合理的风险”。这项指控最高可判处10年监禁和2万美元（约2.6万新元）的罚款。代表赖特家人的律师克伦普（Benjamin Crump）14日在一份声明中表示，这项指控未能满足美国警察改革的更大需求。