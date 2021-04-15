北约决定几个月内从阿富汗撤出全部军队

（早报讯）北约成员国外交部长和国防部长周三（4月14日）举行线上会议，决定从5月1日起“几个月内”从阿富汗撤出全部约1万人的部队。

新华社报道，北约在会后的声明中说，北约将从5月1日起有序撤军，在“几个月内”撤出所有驻阿富汗美军和其他盟国部队。在撤军期间，塔利班对盟军的任何攻击都将得到有力的回应。

声明说，北约盟国和合作伙伴将继续与阿富汗一起，促进安全和维护过去20年取得的成果。撤军并不意味着北约结束与阿富汗的关系，这将是新篇章的开始。

正在布鲁塞尔访问的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀参加线上会议，并在会后与北约秘书长斯托尔滕贝格举行联合记者会。

奥斯汀在记者会上说，撤军的一个原因是阿富汗安全部队的能力得到了提高。美国在撤军后仍将在财政上支持阿富汗安全部队，并支持阿富汗的和平进程。

北约声明中没有明确从阿富汗全部撤军的具体日期。同一天，美国总统拜登在白宫发表讲话说，美军将于5月1日开始有序撤离，美军和北约盟友军队将于9月11日前撤出。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议，美方承诺135天内把驻阿美军从大约1. 3万人缩减至8600人，剩余的美军及北约联军士兵今年5月前撤出。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。