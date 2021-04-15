鲍威尔：美联储在考虑加息之前可能会先逐步缩减购债规模

（早报讯）美联储主席鲍威尔表示，美联储可能会在考虑提高利率之前先逐步减少债券购买规模，对最终退出大力刺激政策的先后顺序给出更坚定预期。

彭博社报道，鲍威尔周三（4月14日）在华盛顿经济俱乐部主办的线上活动中说：“在我们朝着去年12月订立的目标取得明显进展后，我们会缩减购债规模，这很可能远早于我们考虑加息问题的时间。我们尚未就这些先后顺序进行表决，但这是一个指引。”

鲍威尔本月数次在公共场合露面，上周日在接受哥伦比亚广播公司（CBS）的“60 Minutes”节目采访时表示，随着疫苗接种力度加强，美国经济似乎已经峰回路转增长加快，但美联储不会急于退出刺激措施。

鲍威尔称，决策者将等到通货膨胀率持续达到2%且就业市场完全恢复后再考虑提高利率，这两个条件不太可能在2022年年底全部满足。美联储上月预测暗示，利率维持在零附近会一直保持到2023年末。

4月27日至28日联邦公开市场委员会将举行会议，按照传统美联储自本周五起进入公开评论静默期。

鲍威尔补充道，他认为美联储实际上不会向市场出售债券，在从2008年金融危机中复苏期间，美联储也没有这样做。

美联储副主席克拉里达周三晚些时候在讲话时，对刺激政策退出策略的顺序也提出类似观点。

他在影子公开市场委员会主持的线上活动中回答问题时称：“我们将在某个时候降低资产购买步伐，然后再做出其他退出的决定。”克拉里达指出，他对2021年美国的增长具有“非常强劲”的基线前景，可能为35年来最快，并补充道政策制定者不会根据预测采取行动。

他说：“这将基于结果。我们会关注出现的就业市场指标和通货膨胀数据。”