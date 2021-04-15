IAEA拟实时监测福岛核污水排放入海

（早报讯）国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西周三（4月14日）说，关于日本政府决定将东京电力公司福岛第一核电站处理水排放入海，表示IAEA拟通过监测等实时干预，发挥包括排放前后在内一系列作业的“核心作用”。

共同社报道，考虑到消除日本国内外的强烈担忧，格罗西表示有意向当地派遣专家，在排放前亲自访问日本。

他表示，有必要确认排放的水中放射性物质的去除“达到最大限度”，强调确保安全的重要性。核能专业的国际机构的参与对确保透明性有着重要的意义。然而渔业相关人士、韩国等周边国家强烈担忧，能否有助于消除难以预料。

韩国表示拟针对排放入海一事向国际海洋法法庭起诉，中国也强烈反对。格罗西指出与日本单独开展相比，IAEA以独立立场实施调查“将确保可靠性”，此外表示还计划要求外部的国际专家作为顾问参与。

格罗西去年视察福岛，对周边居民的担忧也表示理解。

第一核电站厂区内储罐保管的处理水截至3月约达125万吨。格罗西指出，事故产生的大量处理水排放与常规核电站的排放有所不同，技术上“存在诸多难点”，表示相关作业将长达“数年”。

14日与格罗西举行视频会谈的日本经济产业部长梶山弘志汇报了已决定大致两年后排放入海的方针。梶山提出希望派遣IAEA调查团，详查日方的处置方针。

依据日本政府的基本方针，作为减小形象受损的措施之一，提出在IAEA的协作下评估处理水中所含放射性物质氚活度的监测方法是否恰当，以确保可靠性。